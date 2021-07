La Commission européenne devrait entériner la fin des voitures polluantes

(Boursier.com) — Bruxelles est prête à passer à l'étape suivante pour atteindre ses ambitieux objectifs climatiques. La Commission européenne, l'organe de réglementation de l'Union, va exiger que les émissions des nouvelles voitures et camionnettes soient réduites de 65% à partir de 2030 par rapport aux niveaux actuels, avant d'être totalement supprimées à partir de 2035. Selon un document de l'UE consulté par 'Bloomberg News', les normes de pollution plus strictes seront complétées par des règles qui obligeront les gouvernements nationaux à renforcer les infrastructures de recharge des véhicules.

Cette refonte du secteur des transports s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures visant à atteindre l'objectif d'une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 55% en 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet de dispositions, qui sera dévoilé le 14 juillet, comprendra également une proposition visant à faire passer la part de l'électricité produite par les énergies renouvelables à 40%, contre 32% actuellement, d'ici à la fin de la décennie.

La loi révisée sur les énergies renouvelables fixera des objectifs pour l'utilisation de carburants durables dans les transports, le chauffage et la climatisation, les bâtiments et l'industrie. Pour faciliter le déploiement massif des véhicules électriques, un règlement sur les carburants alternatifs exigera des États membres qu'ils veillent à ce que des points de recharge électrique soient installés tous les 60 kilomètres sur les grands axes routiers. Des points de ravitaillement en hydrogène devront être disponibles à un intervalle maximal de 150 kilomètres, détaille l'agence.

L'exécutif européen proposera aussi de renforcer et d'étendre son marché du carbone, de réviser les règles de taxation de l'énergie pour décourager l'utilisation des combustibles fossiles et d'imposer la première taxe climatique au monde sur certains biens à forte intensité d'émissions importés dans la région. Le paquet "Fit for 55" comprendra également des objectifs climatiques plus ambitieux pour les États membres dans des domaines non couverts par le marché du carbone.

L'Europe veut être à la pointe de la lutte mondiale contre le changement climatique et devenir le premier continent à émissions nettes nulles d'ici à 2050 dans le cadre de son 'Green Deal'.