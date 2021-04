La Commission empruntera jusqu'à 800 MdsE dans le cadre du plan de relance 'NextGenerationEU'

La Commission empruntera jusqu'à 800 MdsE dans le cadre du plan de relance 'NextGenerationEU'









(Boursier.com) — La Commission européenne va lever jusqu'à 800 milliards d'euros jusqu'en 2026 dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU. Environ 150 milliards d'euros seront empruntés par an en moyenne, ce qui fera de l'UE l'un des principaux émetteurs en euros. Tous les emprunts seront remboursés au plus tard en 2058.

NextGenerationEU est l'instrument phare de la réaction de l'UE face à la crise de la COVID-19. Il vise à soutenir la reprise économique et à construire un avenir plus vert, plus numérique et plus résilient. L'UE a approuvé cet instrument dans le cadre d'un ensemble de mesures de relance de plus de 2 000 milliards d'euros (en prix courants), qui comprend également le budget à long terme pour la période 2021-2027.

La stratégie de financement diversifiée de la Commission combinerait: une décision annuelle relative aux volumes des emprunts et une communication semestrielle relative aux paramètres clés du plan de financement, afin d'offrir de la transparence et de la prévisibilité aux investisseurs et aux autres parties prenantes; des relations structurées et transparentes avec les banques soutenant le programme d'émission (par l'intermédiaire d'un réseau des spécialistes en titres publics); de multiples instruments de financement (obligations à moyen et long terme, dont certaines seront émises sous la forme d'obligations vertes NextGenerationEU, et titres de créance à court terme de l'UE) afin de maintenir une certaine souplesse en ce qui concerne l'accès au marché et de gérer les besoins de liquidité et le profil des échéances ; une combinaison d'adjudications et de syndications, afin de garantir un accès présentant un bon rapport coût-efficacité au financement nécessaire à des conditions avantageuses.

La stratégie de financement diversifiée aidera la Commission à atteindre deux objectifs principaux: répondre aux besoins de financement importants de NextGenerationEU tout en bénéficiant du faible coût et du risque d'exécution limité souhaités dans l'intérêt de tous les États membres et de leurs citoyens.

Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et de l'administration, a déclaré : "NextGenerationEU va changer la donne sur les marchés européens des capitaux. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le moteur qui va alimenter NextGenerationEU en carburant. La stratégie de financement permettra de réaliser les emprunts de NextGenerationEU, de sorte que nous disposerons de tous les outils nécessaires pour stimuler la reprise économique et sociale et promouvoir notre croissance verte, numérique et résiliente. Le message est clair: dès que la Commission aura été légalement autorisée à emprunter, nous donnerons le coup d'envoi!".