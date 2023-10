La Chine serait prête à lancer de nouvelles mesures de soutien à l'économie locale

(Boursier.com) — Pékin va-t-elle enfin changer de braquet ? Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier de 'Bloomberg', la Chine envisage d'augmenter son déficit budgétaire 2023 alors que le gouvernement se prépare à lancer une nouvelle série de mesures de relance pour aider l'économie à atteindre l'objectif de croissance officiel.

Les responsables envisagent l'émission d'au moins 1.000 milliards de yuans (137 milliards de dollars) de dette souveraine supplémentaire pour financer des infrastructures telles que des projets de conservation de l'eau, précisent les sources. Cela pourrait porter le déficit budgétaire de cette année bien au-dessus du plafond de 3% fixé en mars. Une annonce pourrait intervenir dès ce mois-ci, même si les délibérations sont en cours et que les plans du gouvernement pourraient encore changer.

La Chine tente depuis longtemps de maintenir son déficit budgétaire officiel - qui exclut les obligations spéciales ou les dettes empruntées par les véhicules de financement des gouvernements locaux - en dessous de 3% du PIB, en partie pour contrôler les risques financiers.

Mais les discussions soulignent les inquiétudes croissantes des plus hauts dirigeants chinois quant à la trajectoire de la deuxième économie mondiale et à la manière dont la croissance se compare à celle des États-Unis. Cela marquerait également un changement dans la position de Pékin, le gouvernement ayant jusqu'à présent évité des mesures de relance budgétaire plus larges malgré une crise immobilière qui s'aggrave et des pressions déflationnistes croissantes qui mettent en péril l'objectif de croissance d'environ 5% pour l'année.

"L'émission ponctuelle de titres de dette supplémentaires de la part du gouvernement central pourrait fournir un soutien politique supplémentaire et davantage de ressources pour restructurer une reprise plus forte et plus rapide", indique à l'agence Bruce Pang, économiste en chef chez Jones Lang Lasalle. "L'histoire de la reprise en Chine pourrait être 'une course de relais', stimulée dans un premier temps par les investissements dans les infrastructures, avant d'être, 'espérons-le', alimentée par les dépenses des entreprises et des ménages".