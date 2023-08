La Bundesliga discuterait à nouveau avec des fonds de capital-investissement

(Boursier.com) — Les dirigeants du foot allemand ne lâchent pas l'affaire. Quelques mois après que la Deutsche Fussball Liga (DFL) eut échoué à obtenir le soutien des deux tiers des clubs professionnels requis pour vendre une participation dans une entité détenant ses droits médiatiques, la DFL serait à nouveau en pourparlers avec les sociétés de capital-investissement CVC, EQT et Blackstone. La DFL envisagerait en effet de vendre des droits de diffusion internationaux ou un mélange de droits nationaux et internationaux des matchs de Bundesliga pour un montant compris entre 500 et 700 millions d'euros, croit savoir 'Manager Magazin'.

L'instance dirigeante du foot allemand a déclaré à 'MM' que sa direction travaillait continuellement au développement de la ligue, mais a précisé qu'il n'y avait eu aucun échange avec des tiers externes sur de nouveaux plans concrets d'investissement.

Les dirigeants des plus grandes ligues de football européennes ouvrent leurs portes à de nouveaux investisseurs. Certains ont déjà levé des fonds en vendant des participations dans des véhicules détenant les droits de diffusion de leurs championnats respectifs.