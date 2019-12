La Bourse de Tokyo termine 2019 en hausse de plus de 18%

(Boursier.com) — La Bourse de Tokyo a fini l'année 2019 en baisse ce lundi sur des prises de profits avec un indice Nikkei qui a perdu 0,76% à 23.656,62 points et un indice Topix qui a cédé 0,62% à 1.722,36 points. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le Nikkei a progressé de 18,3% après une baisse de 12% l'année dernière, tandis que le Topix a grimpé de plus de 15% (+15,2%) après avoir chuté de près de 18% en 2018.

L'économie japonaise a progressé au troisième trimestre à un rythme nettement plus soutenu qu'estimé initialement, aidée par la résistance de la demande intérieure, alors que les exportations se sont essoufflées dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de tensions commerciales. Selon les données gouvernementales, le produit intérieur brut de la troisième économie mondiale a augmenté de 1,8% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, contre une progression de 0,2% en lecture préliminaire. Cette croissance pour un quatrième trimestre consécutif est ressortie supérieure au consensus de marché qui ressortait à +0,7%.

La consommation privée, qui compte pour près des 2/3 du PIB, a augmenté de 0,5% en rythme trimestriel, soit une progression légèrement supérieure à celle annoncée au préalable (+0,4%). Le commerce extérieur a soustrait 0,2 point à la croissance révisée, tandis que la demande intérieure a contribué à hauteur de 0,6 point à la croissance.

Vieillissement de la population

Parmi les soucis récurrents de l'économie japonaise, le vieillissement de la population s'est confirmé avec un nombre de naissances qui est passé de 918.400 en 2018 à 864.000 cette année, soit une chute de 5,9%, la plus importante depuis 1975 ! Le recul du nombre de femmes âgées de 20 à 39 ans expliquerait en partie ce déclin naturel de la population japonaise - le nombre des morts excédant celui des naissances -, une tendance amorcée à la fin des années 2000 qui suscite l'inquiétude des autorités...

Conséquence de ce déclin des naissances, le vieillissement accéléré de la population au Japon pèse en effet lourd sur les finances publiques et les dépenses de la sécurité sociale du pays. L'enjeu est de taille : Les personnes âgées de plus de 65 ans au Japon représentaient 27,2% de la population en 2015 et pourraient atteindre 40% de la population en 2065 !

Face à ce qu'il a qualifié en 2018 de "crise nationale", le Premier ministre Shinzo Abe a fixé comme objectif de porter le taux de fécondité à 1,8 enfant par femme, contre 1,4 en 2018, encore loin du seuil de renouvellement des générations (2,1)...