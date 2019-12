La Bourse de Shanghai a gagné 35% en 2019

La Bourse de Shanghai a gagné 35% en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin d'année soutenue en bourse de Shanghai où les indices progressent encore de plus de 1% ce lundi... La tendance est aidée notamment par l'annonce samedi par la Banque populaire de Chine de l'utilisation du taux préférentiel de prêt comme nouvelle référence pour le calcul des prêts à taux variable existants, une mesure qui pourrait aider à réduire le coût du crédit et à soutenir la croissance économique locale.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale affiche sur l'ensemble de l'année un gain de 35%, soit sa meilleure performance depuis 5 ans.

L'accord commercial USA-Chine signé début janvier ?

Les marchés restent aussi soutenus par les espoirs de signature de l'accord commercial de Phase 1 entre Donald Trump et Xi Jinping début janvier... Mardi dernier, le président américain avait indiqué à des journalistes qu'une cérémonie de signature était bien en préparation. Il avait même ajouté que "l'accord est conclu. Il est en train d'être traduit en ce moment même".

Mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, cité par la presse chinoise, a affirmé que les Etats-Unis et la Chine étaient en contact afin d'organiser les conditions de la signature de l'accord... "Les deux parties ont maintenu une communication étroite sur les dispositions spécifiques de la signature de l'accord et sur les autres travaux restants", a ainsi déclaré M. Geng.

Ni la date ni le lieu de la signature n'ont cependant encore été communiqués. Le 13 décembre dernier, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer avait évoqué une signature pendant "la première semaine de janvier", ce qui n'a donc pas encore été confirmé... L'accord pourrait ainsi éviter à Pékin d'être obligé d'annoncer pour 2020 un objectif de croissance inférieur à 6%. Selon les dernières projections officielles, le taux de croissance annuelle de l'économie chinoise est estimé à 6,1% pour l'an prochain, si l'on se rapporte au plus récent rapport de la Banque de la Chine. La croissance économique mondiale atteindrait quant à elle en moyenne 2,6% en 2020...