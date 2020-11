La BdF estime la chute d'activité dans le cadre du reconfinement à 12% en novembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque de France fait un premier point sur l'économie française alors que le mois d'octobre a été marqué par l'instauration d'un couvre-feu le 17 octobre en Île-de-France et dans huit métropoles, étendu le 24 octobre à 54 départements, puis par la mise en place du confinement sur l'ensemble du territoire le 30 octobre. La BdF note que l'activité reste à peu près stable par rapport à septembre dans l'industrie, le bâtiment et les services, à l'exception d'un repli déjà sensible dans la restauration et l'hôtellerie.

Le taux d'utilisation des capacités de production est stable à 73% en moyenne en octobre (il était de 79% avant la crise). Cette stabilité concerne la quasi-totalité des secteurs. Une légère progression est observée dans l'automobile (de 71 à 73%) tandis qu'une baisse est observée dans la chimie (de 77 à 75%), la métallurgie (de 67 à 66%) et dans l'industrie de l'habillement (de 69 à 68%).

La perte de PIB en octobre (par rapport à son niveau normal pré-pandémie) est estimée autour de -4%, en très légère dégradation par rapport à la perte de septembre, qui a été ramenée à -3,5% suite à la publication des comptes trimestriels.

Pour le mois de novembre, les chefs d'entreprise anticipent un net repli de l'activité, en lien avec le confinement. Alors que ce repli serait modéré dans l'industrie et le bâtiment, il serait beaucoup plus marqué dans les services, à l'exception de certains services aux entreprises. Au global, la BdF estime la chute d'activité dans le cadre du reconfinement à 12% en novembre par rapport au niveau normal d'avant coronavirus. La perte d'un mois de confinement serait ainsi nettement plus limitée que la perte de -31% enregistrée en avril lors du premier confinement.