La BCE 'sera là aussi longtemps que nécessaire'

(Boursier.com) — Les élections américaines passées (même si Donald Trump n'a pas dit son dernier mot), la course au vaccin anti-Covid se poursuit mais un autre évènement est désormais très attendu par les opérateurs en cette fin d'année, la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. Après les dernières déclarations de Christine Lagarde relatives à d'éventuels achats supplémentaires d'actifs, Isabel Schnabel réaffirme à son tour que "la BCE examine tous les instruments disponibles et sera là aussi longtemps que nécessaire".

Lors d'un entretien accordé à 'CNBC', la membre du conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré : "nous devons nous demander quelle est l'intensité des achats nécessaires pour préserver ces conditions financières historiquement faibles... Nous devons examiner l'efficacité des mesures dans les circonstances actuelles et nous devons examiner les effets secondaires".

Alors que certains estiment que l'Institution d'émission pourrait abaisser ses taux d'intérêt, Isabel Schnabel explique: "il y a des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réduit les taux d'intérêt dans le passé et nous devons maintenant vérifier si ces raisons sont toujours valables".

"Toutes nos décisions de politique monétaire sont toujours fondées sur une analyse coûts-bénéfices et nous devons donc examiner l'efficacité des mesures dans les circonstances actuelles et réfléchir aux effets secondaires, et nous choisirons toujours les instruments pour lesquels cet équilibre est le meilleur", souligne également Mme Schnabel.