La BCE s'apprêterait à prolonger une mesure temporaire sur le ratio de levier des banques

La BCE s'apprêterait à prolonger une mesure temporaire sur le ratio de levier des banques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne serait prête à prolonger de neuf mois un élément clé de ses mesures d'aide aux banques afin de s'assurer que les prêteurs continuent à fournir des crédits à l'économie. Des personnes proches de l'Institution d'émission citées par 'Bloomberg' affirment que le conseil de surveillance de la BCE prévoit d'autoriser les banques à continuer d'exclure les dépôts détenus auprès des Banques centrales lors du calcul de leur ratio de levier jusqu'en mars de l'année prochaine. Une décision qui contrasterait avec celle de ses homologues suisses et américains, qui ont laissé les mesures d'allègement du ratio de levier financier expirer cette année. Les banques de la zone euro devaient initialement bénéficier de cette mesure jusqu'au 27 juin.

Mais elle souligne la plus forte dépendance de la zone euro à l'égard des prêts bancaires, plutôt que des marchés de capitaux, comme source de financement des entreprises. La BCE et d'autres autorités ont accordé aux banques un allègement réglementaire sans précédent pendant la pandémie pour les aider à absorber les pertes et à continuer à prêter de l'argent aux ménages et aux entreprises.