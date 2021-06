La BCE prolonge une mesure temporaire sur le ratio de levier des banques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme attendu, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de prolonger l'exclusion temporaire de certaines expositions à la BCE du ratio de levier financier des banques afin de soutenir la transmission de la politique monétaire de la BCE. Le Conseil est d'avis que la condition de circonstances exceptionnelles justifiant cette exclusion temporaire du calcul de la mesure de l'exposition totale des banques continue d'être remplie pour la zone euro dans son ensemble. Les banques européennes devaient initialement bénéficier de cette mesure jusqu'au 27 juin.

La BCE et d'autres autorités ont accordé aux établissements financiers un allègement réglementaire sans précédent pendant la pandémie pour les aider à absorber les pertes et à continuer à prêter de l'argent aux ménages et aux entreprises