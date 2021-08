La BCE est dans une situation différente de la Fed, selon François Villeroy de Galhau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — François Villeroy de Galhau calme le jeu. Quelques jours après que Jerome Powell eut confirmé que la Fed devrait commencer à réduire ses achats d'actifs d'ici la fin de l'année, sans toutefois fournir de calendrier précis, le gouverneur de la Banque de France estime que la BCE est dans une situation différente de celle de la Réserve fédérale : "Il n'y a pas d'urgence pour nous de décider lors de notre réunion de septembre, la semaine prochaine", a déclaré le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE sur 'BFM TV'.

"La discussion sur ce qui se passe sur le PEPP et après le PEPP, ce que nous appelons la 'forward guidance', et l'avenir des achats normaux d'actifs, le PPA, devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année mais probablement pas en septembre".

Selon le dirigeant, les États-Unis se rétablissent plus rapidement que la zone euro et les taux d'inflation y sont plus élevés. Il voit néanmoins de possibles pics temporaires de hausse des prix mais pas de risque d'inflation durable dans la zone euro. François Villeroy de Galhau souligne également que les conditions de financement sur le Vieux continent sont devenues plus favorables depuis la réunion de juin de la BCE : "nos discussions devraient prendre en compte l'amélioration des conditions de financement".

Enfin, alors que le patron de la Fed a déconnecté les taux d'intérêt des achats d'actifs, François Villeroy de Galhau estime que cela pourrait également s'appliquer en Europe.