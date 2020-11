La BCE devrait augmenter ses rachats d'actifs le mois prochain

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne va probablement augmenter le montant de ses achats d'actifs lors de sa réunion de décembre afin d'accroître son soutien à l'économie locale. Les perspectives économiques de la zone euro se sont considérablement assombries ces dernières semaines, les cas records de coronavirus dans la région ayant obligé les gouvernements à réintroduire des mesures de restriction.

"Si toutes les options sont sur la table, le PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie) et les TLTRO (opérations de refinancement à plus long terme ciblées) ont prouvé leur efficacité dans le contexte actuel et peuvent être ajustés de manière dynamique pour réagir à l'évolution de la pandémie. Ils resteront donc probablement les principaux instruments d'ajustement de notre politique monétaire", a déclaré Christine Lagarde en ouverture du Forum des banques centrales organisé par la BCE. De quoi oublier une éventuelle baisse des taux, même si cette option était peu privilégiée par les observateurs.

Christine Lagarde a aussi insisté sur l'importance de "la durée du soutien de la politique monétaire" afin d'assurer que tous les pans de l'économie puissent compter sur le maintien de conditions de financement "exceptionnellement favorables", des propos qui suggère que le PEPP et les TLTRO pourraient être prolongés.

Important comments from @Lagarde December meeting: 1) "the PEPP TLTROs policy" 2) ECB 3) ECB needs to increase duration of policy support (including QE)

"Bien que les dernières nouvelles concernant un vaccin semblent encourageantes, nous pourrions encore être confrontés à des cycles récurrents d'accélération virale et de renforcement des restrictions jusqu'à ce que l'immunité soit généralisée", a enfin souligné la présidente de la BCE. "La reprise pourrait ne pas être linéaire, mais plutôt instable, avec des arrêts et des redémarrages et dépendante du rythme de déploiement du vaccin".