La BCE a racheté davantage d'obligations la semaine passée

(Boursier.com) — Comme attendu, la Banque centrale européenne est passée à l'action ces derniers jours. Après les multiples déclarations de Christine Lagarde, l'Institution d'émission a racheté 21,1 milliards d'euros d'obligations dans le cadre de son PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie) lors de la semaine close le 19 mars, contre 14 MdsE la semaine précédente. Il s'agit du montant le plus élevé depuis plus de trois mois et le deuxième plus élevé depuis le pic de la pandémie, souligne Frederik Ducrozet, stratégiste chez Pictet. Côté français, la BCE a notamment acquis des titres Safran.