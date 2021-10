La BCE a besoin de plus de flexibilité pour les périodes de stress, selon François Villeroy de Galhau

(Boursier.com) — François Villeroy de Galhau estime que la Banque Centrale européenne devrait conserver la flexibilité du PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie) en créant une "option contingente" qui ne devrait pas nécessairement faire partie de son outil préexistant d'achat d'obligations. Une telle mesure pourrait être activée par les dirigeants de l'Institution en cas de besoin et leur donnerait plus de liberté qu'avant la crise pour acheter des titres de créance de différents pays en période de tensions sur les marchés, a déclaré le gouverneur de la Banque de France à 'Bloomberg News'.

"La flexibilité entre les catégories d'actifs et entre les juridictions a été essentielle" dans le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie... "Il pourrait être intéressant d'examiner si et comment ces deux éléments devraient être conservés dans notre 'boîte à outils virtuelle'. Il peut y avoir différents moyens de garder cette flexibilité virtuelle comme une option contingente, et nous devrions les étudier jusqu'en décembre".

La BCE étudie de nouveaux programmes pour éviter les turbulences lorsque son programme de crise prendra fin en mars prochain. M. Villeroy a souligné qu'il pourrait à nouveau être nécessaire à l'avenir de s'attaquer à des "conditions de stress injustifiées" qui entraveraient la mission principale de stabilité des prix de la BC. La crise a montré que la BCE pouvait le faire de manière responsable, selon lui, et qu'elle pourrait même avoir à moins intervenir qu'elle ne l'aurait fait sans ses nouveaux pouvoirs. "Nous avons prouvé avec le PEPP notre capacité à faire face à ces circonstances très spécifiques avec sérieux, sans créer d'aléa moral... D'ailleurs, la simple existence de cette flexibilité potentielle et contingente aurait un effet auto-stabilisateur".

Le patron de la Banque de France s'est par ailleurs voulu rassurant sur le ralentissement de la croissance et la poussée de l'inflation qui pourraient annoncer une période de "stagflation". L'expansion mondiale est toujours forte et robuste, a-t-il déclaré, et les hausses de prix sont principalement dues à une demande soutenue. "La 'shortflation' pourrait être un meilleur terme pour décrire la situation actuelle, car les pressions sur les prix sont le résultat de pénuries, et devraient être essentiellement transitoires".