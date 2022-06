La Banque populaire de Chine continuera à soutenir l'économie

(Boursier.com) — La Banque populaire de Chine s'est engagée à maintenir une politique monétaire de soutien à l'économie après les blocages liés à la pandémie de Covid. "La politique monétaire continuera d'être accommodante pour soutenir la reprise économique au sens global", a déclaré le gouverneur Yi Gang dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique 'China Global Television Network', selon une transcription publiée par la POBC.

Les "grandes priorités" de la Banque centrale sont de maintenir des prix stables et de maximiser l'emploi, a déclaré Yi. Elle continuera également à se concentrer sur les politiques structurelles telles que celles qui soutiennent les petites entreprises et les projets verts, a-t-il déclaré. "Le taux d'intérêt réel de la Chine est assez bas" en tenant compte de l'inflation, selon le dirigeant.

La PBOC a peu assoupli sa politique cette année alors que la faible demande d'emprunt dans le contexte de pandémie et les resserrements à l'étranger ont réduit sa marge de manoeuvre. Elle s'est ainsi abstenue de réduire ses taux d'intérêt directeurs depuis janvier. En réponse à une question sur la récente dépréciation du yuan, Yi Gang a déclaré que la Chine avait un système de taux de change flexible et déterminé par le marché en utilisant un panier de devises comme référence. Le yuan s'est renforcé de 25% par rapport au dollar américain au cours des deux dernières décennies et encore plus en termes réels, a-t-il souligné.