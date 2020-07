La Banque des Territoires investit dans Apidae Tourisme

La Banque des Territoires investit dans Apidae Tourisme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque des territoires investit 1 ME dans Apidae Tourisme Scic SA. Cette levée de fonds va permettre de doubler les financements apportés par les 143 sociétaires de la Scic (institutionnels du tourisme, fournisseurs de services numériques, start up, socio-professionnels).

Apidae Tourisme pourra ainsi financer de nouvelles briques applicatives et renforcer les moyens humains nécessaires à l'accompagnement des acteurs dans leur montée en compétence sur un sujet encore trop peu préempté : celui de la data.

Le réseau Apidae Tourisme existe depuis 15 ans. A l'origine, il s'agissait de mutualiser des ressources (humaines, financières, techniques ...) pour faire des économies d'échelle, au sein des territoires, en gérant collectivement les données touristiques et en les mettant au service des stratégies numériques locales. Une saisie pour de multiples usages, telle a toujours été sa devise ! Aujourd'hui Apidae tourisme se développe sur le modèle économique des plateformes, un modèle dans lequel producteurs, utilisateurs et développeurs contribuent à son économie.

Parce que la donnée touristique est plus que jamais au coeur des stratégies de développement économique des territoires, le réseau Apidae Tourisme a évolué en février 2020 vers une nouvelle organisation : une Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme (SCIC SA). Par des investissements technologiques et humains ambitieux, Apidae Tourisme se donne les moyens de mieux servir les destinations touristiques. Elle développe ainsi un véritable écosystème numérique reliant toutes les communautés investies dans le développement économique des territoires par la donnée : fournisseurs de services numériques, startups, professionnels du tourisme, offices de tourisme...

En créant ce nouvel environnement de confiance, Apidae Tourisme a fourni les conditions pour que des initiatives innovantes se développent au service de l'attractivité des territoires et permettent aux acteurs de l'écosystème de créer de la valeur à travers de nouveaux services numériques (tant BtoB que BtoC ) et que de nouvelles compétences puissent émerger par les usages de la donnée tant dans la distribution numérique que dans l'intelligence économique...