La Banque d'Angleterre va plancher sur une potentielle 'monnaie numérique de banque centrale'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre étudie aussi la création d'une éventuelle devise numérique. Dans un communiqué, la BoE explique travailler avec le Trésor britannique sur la possibilité de créer une 'Central Bank Digital Currency' (monnaie numérique de banque centrale), rejoignant ainsi les autorités chinoises et suédoise qui étudient le même type de projet.

Le gouvernement et la Banque d'Angleterre n'ont pas encore pris de décision quant à l'introduction d'une CBDC au Royaume-Uni et engageront de larges discussions avec les parties prenantes sur les avantages, les risques et les aspects pratiques d'une telle mesure.

Si elle est approuvée, la monnaie numérique émise par la BOE et destinée aux ménages et aux entreprises "existerait aux côtés des espèces et des dépôts bancaires".

Ce projet intervient au moment où les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées dans le monde financier comme en atteste la toute récente introduction de Coinbase sur le Nasdaq.