La Banque d'Angleterre n'envisage pas de taux négatifs, pour le moment

Crédit photo © Dylan Martinez

(Boursier.com) — A l'image de la Fed, la Banque d'Angleterre n'envisage pas actuellement de ramener ses taux d'intérêt en territoire négatif. "Ce n'est pas quelque chose que nous planifions ou envisageons actuellement", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey lors d'une conférence en ligne avec le Financial Times. Néanmoins, il a ajouté qu'"il est toujours sage, et particulièrement dans ces circonstances, de ne rien écarter pour toujours". La BoE a déjà réduit ses taux par deux fois depuis mars, à 0,1%, et a renforcé son programme d'assouplissement quantitatif. Selon Andrew Bailey, des taux négatifs constitueraient également un défi en termes de communication et s'avéreraient difficiles pour les banques.