La Banque d'Angleterre craint le pire pour les ménages britanniques

(Boursier.com) — Alors que la tension sur le marché obligataire britannique est encore montée d'un cran à la mi-journée, la Banque d'Angleterre avertit sur le fait que certains ménages pourraient être confrontés à une pression sur le remboursement de leur dette aussi importante qu'avant la crise financière de 2008. "Il sera difficile pour certains ménages de gérer les hausses prévues du coût des produits de première nécessité parallèlement à la hausse des taux d'intérêt", a déclaré le Comité de politique financière de la Banque centrale dans son rapport trimestriel.

Dans l'ensemble, les ménages sont dans une position plus solide qu'avant 2008. Mais si les coûts de financement hypothécaire continuent d'augmenter, certains pourraient faire face à des pressions sur leur hypothèque et d'autres coûts, similaires au pic d'avant la crise financière, estime la BoE.

La hausse des coûts et la baisse de la demande pèseront sur les bénéfices de nombreuses entreprises, en particulier celles qui sont fortement exposées aux prix de l'énergie et du carburant, souligne également la Vielle Dame de Threadneedle Street. Les investisseurs étrangers pourraient aussi choisir d'éviter les actifs britanniques, ce qui pourrait se traduire par une baisse des prix et un resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises. Il pourrait y avoir un impact particulier dans des domaines tels que l'immobilier commercial où les investisseurs étrangers sont très présents, précise l'Institution.

Les marchés financiers britanniques sont sous tension depuis l'annonce le 23 septembre par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, d'un "mini budget" marqué par de nombreuses mesures d'allègement de la fiscalité, notamment pour les hauts revenus, mais sans aucun détail sur leur financement. L'envolée des rendements obligataires qui a suivi a affecté une partie des fonds de pension britanniques, soudainement confrontés à la nécessité d'apporter de nouvelles garanties pour couvrir des positions prises sur les marchés dérivés.

Cette 'panique' a contraint la BoE à lancer le 28 septembre un programme d'achats d'obligations sur les marchés afin de contenir la hausse des rendements, achats dont elle a doublé le plafond quotidien lundi puis élargi le champ d'application mardi. "Bien qu'il ne soit peut-être pas raisonnable de s'attendre à ce que les acteurs du marché soient couverts contre tous les résultats extrêmes du marché, il est important que des leçons soient tirées de cet épisode et que des niveaux de résilience appropriés soient assurés", affirme la BoE.

Le rendement des obligations à 30 ans du Trésor britannique se tend actuellement de 17 points de base à 4,94% alors que celui du 20 ans a brièvement dépassé 5% pour la première fois depuis le 28 septembre et l'intervention en urgence de la BoE.