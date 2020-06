La Banque d'Angleterre appelle les banques à se préparer à un 'hard brexit'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre prévient les établissements financiers britanniques : ils doivent se préparer à la possibilité que le Royaume-Uni ne parvienne pas à un accord avec l'Union européenne avant la fin de la période de transition, d'ici à la fin de cette année. "Comme nous l'avons dit précédemment, la possibilité que les négociations entre le Royaume-Uni et l'UE sur une future relation commerciale ne se concluent pas par un accord est l'un des nombreux résultats auxquels les banques britanniques doivent se préparer au cours des prochains mois", souligne la BoE.

Le gouverneur, Andrew Bailey, s'est entretenu hier avec les plus grandes banques britanniques afin de leur demander d'intensifier leurs plans en vue d'un éventuel Brexit sans accord. Le Royaume-Uni a quitté l'UE en janvier et une période de transition doit se terminer le 31 décembre. Les deux parties peuvent convenir de prolonger le calendrier des négociations mais doivent décider de le faire avant la fin du mois de juin. Or, le Royaume-Uni a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'accepterait aucune prolongation.