La Banque d'Angleterre a mis fin à son programme d'achat d'urgence sur le marché obligataire

(Boursier.com) — Comme prévu, la Banque d'Angleterre a mis fin à son programme temporaire de rachat ciblé d'obligations d'État britanniques à long terme. Mis en place le 28 septembre, ce programme était destiné à assurer la stabilité financière outre-Manche après la tempête provoquée par le gouvernent Truss à la suite de l'annonce de son plan fiscal non financé.

"Au début de son intervention, la Banque a déclaré qu'elle procéderait à ces achats temporaires de toute ampleur nécessaire pour rétablir des conditions de marché ordonnées. L'objectif de ces opérations était de donner aux fonds LDI le temps de faire face aux risques pesant sur leur résilience face à la volatilité du marché des gilts, et non de fournir un filet de sécurité permanent. Comme annoncé précédemment, la Banque a mis fin à ces opérations et a cessé tout achat d'obligations le vendredi 14 octobre. Comme prévu, ces opérations ont permis une augmentation significative de la résilience du secteur", souligne la BoE.