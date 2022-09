La Banque Centrale européenne sur les traces de la FED ?

(Boursier.com) — La Banque Centrale européenne va-t-elle marcher sur les pas de la Fed ? Au lendemain d'une hausse historique de 75 points de base des taux directeurs de la BCE, le marché se demande si l'Institution fera de même le mois prochain.

Pour Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs, la Banque centrale doit en tous cas encore augmenter ses taux d'intérêt pour empêcher que l'inflation record de la zone euro ne se répercute sur les salaires. Le mouvement de 75 points de base de jeudi était un "signal puissant et important, mais d'autres étapes devraient suivre", a déclaré le président de la banque centrale néerlandaise à la radio hollandaise, mettant en garde contre un "risque important d'effets de second tour" : "la BCE s'est mobilisée pour relever les taux directeurs afin de calmer le cycle économique et de maintenir les anticipations d'inflation ancrées... Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que les perspectives d'inflation se soient stabilisées autour de notre objectif de 2% à moyen terme".

Son collègue slovaque Peter Kazimir a appelé à des "hausses résolues" pour lutter contre les hausses de prix "inacceptablement élevées", et l'Estonienne Madis Muller a averti que retarder trop la hausse des taux risquait de nécessiter un "frein beaucoup plus fort à l'économie" plus tard pour maîtriser les prix. Le gouverneur de la Banque de France François, Villeroy de Galhau, s'est de son côté prononcé en faveur d'une action "ordonnée mais déterminée", bien qu'il ait averti que l'augmentation démesurée des taux ne signifie pas que la BCE a développé une "habitude jumbo" : "nous avons les mains complètement libres. Personne ne devrait spéculer sur l'ampleur de la prochaine étape".

Christine Lagarde a estimé jeudi que le taux neutre, celui qui ne stimule ni ne freine l'économie, n'était pas encore atteint et qu'il faudrait moins de cinq réunions de politique monétaire pour y parvenir, en prenant en compte celle de septembre. La dirigeante soulignant également qu'une hausse de 75 points de base n'était pas devenue la norme, tout en refusant d'exclure une telle mesure en octobre.

Les marchés monétaires estiment désormais la probabilité d'un autre mouvement de 75 points de base en octobre à 40%. Chez les spécialistes, les paris ne sont pas non plus très tranchés pour le mois prochain. Si un nouveau resserrement ne fait guère de doute, la question est désormais de savoir s'il s'agira de 50 ou 75 pb. Et pourquoi pas de 100 pb ?

"Nous pensons que la BCE sera réticente à ralentir sensiblement le rythme des hausses de taux tant que le pic d'inflation ne sera pas passé. Ayant commencé les hausses à un niveau plus haut que l'incrément traditionnel de 25 points de base, il y a peu de raisons de changer ce rythme de manière significative tant que l'orientation de la politique monétaire reste accommodante. Nous pensons que la BCE cherchera à ramener ses taux directeurs en territoire neutre assez rapidement, et nous prévoyons en conséquence des hausses supplémentaires de 50 points de base en octobre et décembre. Ensuite, nous prévoyons des hausses de 25 points de base l'année prochaine, le cycle de hausse passant de manière plus décisive d'une phase de normalisation à celle de la rigueur de la politique monétaire", affirme Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO.

Chez DWS, on estime que "les taux d'inflation ne laisseront pas d'autre choix à la BCE que de continuer à relever fortement les taux d'intérêt en octobre et en décembre, même si la zone euro envisage déjà un ralentissement d'ici là en raison des conséquences de la crise énergétique qui se profile. Une hausse des taux d'intérêt de 100 points de base n'est même pas à exclure si les taux d'inflation continuent d'augmenter et si la situation de l'économie face à la pénurie d'énergie s'avère plus favorable que prévu".