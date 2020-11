L'usine Framatome du Creusot lance la production de composants de remplacement pour le parc nucléaire français

(Boursier.com) — Fin octobre, l'usine Framatome du Creusot a franchi une nouvelle étape dans la montée en puissance de ses productions en lançant la fabrication de pièces de remplacement pour le parc nucléaire français.

Le 28 octobre, l'usine du Creusot a démarré les opérations de forgeage sur une première virole destinée à la fabrication d'une série de générateurs de vapeur de remplacement pour le parc nucléaire français. Pour réaliser ces opérations, les équipes de Framatome ont produit un dossier de qualification technique soumis et validé par l'Autorité de sûreté nucléaire française pour un ensemble de 16 viroles. Cette qualification technique s'appuie sur les exigences de la règlementation pour les équipements sous pression nucléaires- dite ESPN. Elle intègre les optimisations réalisées dans l'usine par Framatome sur le processus de fabrication de ces composants ainsi que sur les équipements utilisés.

En plus de la maîtrise renforcée des procédés, l'Autorité de sûreté nucléaire a acté des améliorations apportées au système de management de la qualité de l'usine ainsi qu'à l'organisation et à l'ancrage de la culture de sûreté auprès des équipes.

Depuis 2016, l'usine s'est engagée dans la définition et la mise en oeuvre d'un vaste plan d'amélioration. Mi-2017, ce plan avait permis la montée en puissance des productions pour le projet de construction de deux réacteurs EPR au Royaume-Uni, à Hinkley Point C.

Pour accompagner cette croissance, sur la période 2018-2020, l'usine a recruté plus de cent personnes et a investi 23 millions d'euros dans son outil industriel.

"Cette nouvelle étape est permise grâce à l'engagement de tous les salariés dans les actions d'amélioration de l'usine", a déclaré Jean-Bernard Ville, directeur de la BU Projets et Composants. "Notre ambition chez Framatome est de faire de notre usine du Creusot la référence mondiale pour l'industrie nucléaire et le secteur de la défense."

En 2020, l'usine du Creusot est le fer de lance du programme de standardisation et d'industrialisation des fabrications de Framatome, un programme appelé Juliette, et a renouvelé son engagement dans la démarche d'excellence industrielle.