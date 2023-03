L'UE et le FIDA unissent leurs forces pour soutenir les systèmes alimentaires résilients et durables

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise alimentaire mondiale aggravée par la guerre en Ukraine, d'intensification des changements climatiques et de risque de surendettement qui plane sur nombre de pays, Jutta Urpilainen, Commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), ont aujourd'hui signé deux accords pour un montant total de 70,7 millions d'euros afin de favoriser la production locale et durable d'aliments nutritifs et renforcer la résilience des petits exploitants agricoles face aux chocs climatiques et économiques en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

"La stratégie "Global Gateway", la proposition constructive faite par l'Union européenne, est un investissement dans l'autonomie stratégique de nos pays partenaires. Nous voulons les accompagner dans la construction de leurs systèmes alimentaires en privilégiant une production durable pour une meilleure résilience. Ces fonds permettront aux petits producteurs et productrices de nourrir leurs familles et leurs communautés de façon durable" souligne Jutta Urpilainen.

Les petits exploitants en tête

Les petits exploitants agricoles produisent un tiers de la nourriture consommée dans le monde et jusqu'à 70% de l'alimentation dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Avec les prix de l'énergie et de l'alimentation atteignant partout dans le monde des niveaux sans précédent, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inflation des prix de la nourriture est élevée dans un grand nombre de pays... En outre, les petits producteurs et productrices pâtissent lourdement des changements climatiques et sont souvent les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes, qui gagnent en fréquence et en intensité.

"Investir dans l'édification de systèmes alimentaires locaux qui soient productifs, durables et résilients est une condition nécessaire pour parvenir à une sécurité alimentaire durable sur le long terme", a expliqué Alvaro Lario. "Nous devons investir pour permettre aux petits producteurs et productrices de nourrir leur famille et leur pays de façon pérenne, d'avoir accès à des financements et aux ressources productives, de s'adapter aux changements climatiques et de bâtir des filières alimentaires plus courtes et locales".

Pratiques agricoles durables

L'Union européenne alloue la somme de 52,5 millions d'euros au FIDA dans le cadre du programme d'investissement en faveur de la résilience des moyens d'existence et de la bonne santé des sols dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce programme va promouvoir l'agroécologie et les pratiques agricoles durables afin d'améliorer et de maintenir la fertilité des sols, une utilisation plus efficiente des engrais chimiques et organiques, une gestion durable de l'eau afin de s'assurer que les sols tirent pleinement parti des nutriments, la production locale d'engrais biologiques, l'utilisation de biodigesteurs et l'accès des petits producteurs et productrices à des intrants adaptés aux conditions agroécologiques locales. Les activités seront mises en oeuvre en Éthiopie, au Liberia, au Malawi, au Mali et au Niger, et d'autres pays pourraient venir s'ajouter au fil du temps.

L'Union européenne accorde également une subvention de 18,2 millions d'EUR pour le programme mondial d'appui aux petits producteurs qui pratiquent l'agroécologie et à la transformation durable des systèmes alimentaires. Le Royaume de Belgique accorde également 5 millions d'euros supplémentaires. Ce programme vise à appliquer à plus grande échelle les pratiques de l'agroécologie et à aider les petits producteurs et productrices en favorisant leur accès aux connaissances, aux services d'appui, aux technologies et aux débouchés commerciaux.

Risque accru

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la fréquence et la magnitude des phénomènes météorologiques extrêmes sont appelées à s'intensifier dans les années qui viennent, faisant peser un risque accru de perturbation sur les systèmes alimentaires mondiaux: les pénuries et les hausses de prix seront inévitables à chaque nouvelle crise. Dans le même temps, les écosystèmes et les sols sont de plus en plus menacés par les changements climatiques et l'épuisement des ressources dû à leur utilisation excessive.

L'agroécologie apporte des solutions et aide les petits exploitants et exploitantes agricoles à s'adapter aux changements climatiques, à gérer les ressources naturelles plus efficacement, à protéger la biodiversité et à freiner la dégradation des terres, tout en représentant une alternative aux engrais chimiques et en permettant une hausse de la production.

Le nombre de personnes exposées à une insécurité alimentaire grave a explosé, passant de 135 millions en 2019 à 345 millions en 2022. On estime qu'en 2022, environ 828 millions de personnes souffraient de malnutrition chronique et que près de 3,1 milliards de personnes n'avaient pas les moyens de se nourrir de façon saine...

