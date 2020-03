L'Outdoor Festival06 reporté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la première édition de l'Outdoor Festival06, événement dédié aux sports outdoor dans les Alpes-Maritimes, devait se tenir le 30 avril, l'organisation a décidé du report.

Le plus gros événement outdoor des Alpes-Maritimes devaient débuter dans tout le département le 30 avril, pour quatre jours d'animations et d'expériences gratuites pour tous. La promotion des sports de plein air était au coeur du projet.

Le département a finalement du se résoudre à reporter à une date ultérieure non communiquée pour le moment.

Ce report s'explique par la situation sanitaire actuelle en France et suite aux récentes annonces du Président de la République sur les mesures de protection à adopter...

L'organisation "remercie les 120 associations, 40 socio-professionnels, 34 sportifs de haut-niveau, 62 communes, 15 offices du tourisme et EPCI, 15 comités sportifs, partenaires et prestataires qui se sont mobilisés à ses côtés. Le travail réalisé depuis des mois pour proposer un contenu riche et varié n'est pas perdu puisque [l'organisation travaille] sur une nouvelle date pour faire (re)découvrir à chacun ce terrain de jeu qu'est le Département des Alpes-Maritimes."