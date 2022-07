L'OM et INTERSPORT annoncent le renouvellement de leur partenariat pour les trois prochaines saisons

(Boursier.com) — L 'Olympique de Marseille et INTERSPORT annoncent le renouvellement de leur partenariat pour les trois prochaines saisons. Partenaire Officiel du Club, le meilleur magasin de sport de 2022 déjà lié à la cité phocéenne depuis 2009, aura à coeur d'étendre son engagement pour rendre le sport plus accessible, plus solidaire et plus durable.

En 2021, l'OM Fondation et INTERSPORT ont lancé les Prix Solidaires OM Next Gen pour récompenser et soutenir les initiatives engagées des clubs amateurs de la région. Six clubs ont ainsi été accompagnés pour mener des actions responsables concrètes en faveur de l'environnement, l'insertion sociale et professionnelle, l'inclusion, la solidarité et l'éducation.

Pour les 3 prochaines saisons, les engagements partagés par le club et le distributeur d'articles de sport valoriseront le sport au féminin à travers l'opération "TOUTES AU STADE". Partenaire de plus de 10.000 clubs amateurs partout en France, INTERSPORT fera rayonner son partenariat avec l'OM en récompensant les clubs qui s'engagent à développer la pratique du football féminin. Chaque saison, 10 équipes féminines seront invitées au stade Orange Vélodrome pour assister à un match LFP dans des conditions exceptionnelles.

Ce partenariat rayonnera également sur tout le territoire français à travers les 760 magasins INTERSPORT pour rendre accessibles les maillots de l'OM et tous produits "brandés" aux couleurs du club !