L'IPO de l'année est lancée

(Boursier.com) — Arm , le géant britannique des puces, a franchi une étape importante hier en vue de son introduction à Wall Street. La société, propriété du Japonais SoftBank depuis 2016, a déposé son dossier d'IPO sur le Nasdaq. Aucun chiffre n'a pour le moment été dévoilé, le groupe présentant simplement le nom des banques qui vont diriger l'opération, en l'occurrence Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co et Mizuho Financial. "Arm a enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission le formulaire F-1 en lien avec sa proposition d'introduction en Bourse", a ainsi indiqué Arm dans un communiqué, soulignant que "le nombre d'actions et la fourchette de prix doivent encore être déterminés".

Arm prévoit de commencer sa tournée de présentation la première semaine de septembre et devrait fixer le prix de l'IPO la semaine suivante, a rapporté 'Bloomberg'. La société pourrait obtenir une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars pour ce qui devrait être la plus importante IPO de l'année. Alors qu'Arm avait pour but de lever entre 8 et 10 milliards de dollars, cet objectif pourrait être inférieur puisque SoftBank a décidé de conserver une plus grande part de la société après avoir racheté la participation de Vision Fund dans celle-ci.

Depuis l'acquisition du concepteur de puces en 2016, le directeur général de Softbank, Masayoshi Son, a positionné Arm comme le joyau de la couronne du groupe d'investissement dans la technologie. Ces derniers mois, il a parlé avec enthousiasme du rôle qu'Arm pourrait jouer dans l'IA et affirmé que sa filiale pourrait connaître une "croissance exponentielle". Arm "est au centre d'un groupe d'entreprises liées à l'IA pour générer des synergies", a-t-il déclaré aux investisseurs en juin, ajoutant que "85% des actifs de SoftBank Group sont des entreprises liées à l'IA à l'étranger".

"Une solide performance d'Arm constituera non seulement une aubaine majeure pour SoftBank, mais renforcera également sa stratégie d'IA en montrant que le battage médiatique autour de l'IA n'a pas faibli", indique à 'QBloomberg' Kyle Stanford, analyste chez PitchBook. L'efficacité énergétique de la technologie Arm a contribué à la rendre omniprésente sur les téléphones, où la durée de vie de la batterie est essentielle. L'architecture Arm est globalement omniprésente dans l'industrie électronique.

SoftBank cherche à faire coter Arm depuis que son accord pour vendre le concepteur de puces à Nvidia pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière en raison des objections des régulateurs anticoncurrentiels américains et européens.