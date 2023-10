L'IPO de CVC Capital Partners serait imminente

(Boursier.com) — L 'IPO de CVC Capital Partners se précise. La plus grande société de capital-investissement d'Europe s'apprêterait à lancer son introduction en bourse, guère découragée par la récente nervosité sur les marchés boursiers, selon des personnes proches de l'opération citées par 'Bloomberg'. Selon l'agence, qui avait déjà eu écho de l'IPO il y a quelques semaines, la firme pourrait dévoiler ses intentions d'entrer à la Bourse d'Amsterdam dans les prochains jours. CVC pourrait encore décider d'attendre le dernier moment au cas où les conditions de marché venaient à se détériorer davantage.

Une introduction en bourse de CVC serait la plus importante de l'année en Europe et l'une des plus grandes jamais réalisées par une société de capital-investissement dans la région. CVC était évaluée à environ 15 milliards de dollars en 2021 lorsqu'elle a vendu une participation minoritaire à Blue Owl Capital Inc. La société gère environ 160 milliards d'euros d'actifs, selon son site web. Elle a levé 26 milliards d'euros en juillet dans le cadre du plus grand fonds de LBO de l'histoire.