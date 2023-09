L'IPO de Birkenstock à Wall Street se rapproche

(Boursier.com) — Birkenstock se rapproche de Wall Street. La marque allemande de chaussures, connue pour ses sandales emblématiques, a déposé sa demande d'introduction en bourse à New York. Selon le dossier réglementaire, la firme continuera d'être contrôlée par la société de capital-investissement L Catterton. La société basée à Linz am Rhein divulguera les conditions proposées dans un dossier ultérieur auprès de la Securities and Exchange Commission. L'entreprise, qui deviendra Birkenstock Holding Ltd, prévoit d'introduire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole BIRK.

L'opération pourrait valoriser Birkenstock à plus de 8 milliards de dollars, avait précédemment rapporté 'Bloomberg News'. Un montant près de deux fois supérieur au niveau auquel L Catterton et la société d'investissement familiale de Bernard Arnault ont acquis une participation majoritaire dans Birkenstock il y a à peine plus de deux ans.

Le marché américain des introductions en bourse semble enfin reprendre vie après 18 mois de marasme. Le dépôt d'introduction en bourse de Birkenstock suit de près celui du concepteur de semi-conducteurs d'Arm, de la société de livraison de produits d'épicerie Instacart et du fournisseur de services d'automatisation des données Klaviyo.

Fondée il y a près de 250 ans, Birkenstock a développé une semelle intérieure profilée pour un plus grand confort. Les sandales modernes doublées de liège se sont imposées dans les années 1970, et la société est depuis devenue une marque de haute couture, lançant des collaborations avec des grands noms du luxe tels que Dior, Manolo Blahnik et Valentino. La demande de Birkenstock est également portée par le blitz marketing autour du film "Barbie", dans lequel la star Margot Robbie a été vue portant une paire de Birkenstocks roses, ce qui a renforcé la popularité des chaussures axées sur le confort parmi les aficionados de la mode.

Plus de la moitié - 54% - des clients de l'entreprise se trouvent dans les Amériques, l'Europe représentant 36% des acheteurs, peut-on lire dans le dossier réglementaire. Alors que les femmes représentent 72% des clients de Birkenstock, les chaussures ont un large attrait intergénérationnel, mené par les millennials avec 31% des ventes, suivis par les baby-boomers avec 30%, la génération X avec 27% et la génération Z avec 12%.

Au niveau financier, sur le semestre clos fin mars, la société a réalisé un bénéfice net de 40 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 644 millions d'euros, en hausse de 19%.

"Nous nous considérons comme la plus ancienne startup au monde", a déclaré le DG Oliver Reichert dans une lettre aux investisseurs incluse dans le dossier. "Nous sommes une marque soutenue par une tradition familiale d'un quart de millénaire avec la résilience, la pertinence intemporelle et la crédibilité d'une entreprise multigénérationnelle".