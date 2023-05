L'inflation fait de la résistance au Royaume-Uni, une mauvaise nouvelle pour la BoE, les taux grimpent

(Boursier.com) — L 'inflation reste haut perchée au Royaume-Uni. Si l'indice des prix à la consommation est tombé à 8,7% en avril contre 10,1% le mois précédent, soit sa plus forte baisse en plus de 30 ans, le marché tablait sur un repli plus conséquent à 8,2%. Ce fort recul s'explique principalement par une base de comparaison plus favorable après la forte augmentation des prix de l'énergie de l'année dernière à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plus préoccupant pour la Banque d'Angleterre, l'inflation sous-jacente - qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie - a accéléré de manière inattendue, à 6,8%, contre 6,2% en mars, montrent les données du Bureau National de la statistique.

Ces chiffres sont susceptibles d'alimenter les attentes du marché selon lesquelles la Banque d'Angleterre prolongera son cycle de hausses des taux d'intérêt tout au long de l'été pour éradiquer les pressions sur les prix. Le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, a déclaré que la BC recherchait des "preuves" que l'inflation baisse avant de pouvoir "se reposer" sur son cycle de hausse le plus agressif depuis quatre décennies. Quelque 12 hausses consécutives de la BoE ont porté le taux directeur à 4,5%, le plus élevé depuis 2008. La BoE s'attend à une forte baisse de l'inflation au Royaume-Uni tout au long de 2023 mais s'inquiète de la persistance des pressions sur les prix même après la forte baisse des prix de l'énergie.

En attendant, le taux du 10 ans britannique se tend de près de 10 points de base à 4,152%.