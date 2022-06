L'inflation 'est le plus grand poison pour l'économie' selon le patron de la Deutsche Bank

(Boursier.com) — L 'inflation "est le plus grand poison pour l'économie" affirme Christian Sewing. Lors d'un entretien accordé à 'CNBC', le directeur général de la Deutsche Bank a indiqué : "je dirais que l'inflation est la chose qui m'inquiète vraiment le plus et donc je pense que le signal que nous avons reçu des banques centrales, que ce soit la Fed mais maintenant aussi la BCE, est le bon signal... Nous devons lutter contre l'inflation car, en fin de compte, l'inflation est le plus grand poison pour l'économie".

La proximité de l'Europe avec la guerre en Ukraine et sa dépendance à l'égard des importations énergétiques russes rendent le continent particulièrement vulnérable au conflit et à un arrêt potentiel des flux de gaz russes a également souligné le dirigeant. "Une chose est claire : s'il y a un arrêt soudain du gaz russe, la probabilité d'une récession plus rapide est évidemment beaucoup plus élevée. Il n'y a aucun doute".

"Mais je dirais que dans l'ensemble, nous avons une situation tellement difficile que la probabilité d'une récession également en Allemagne, ou en Europe en 2023 ou l'année suivante, est plus élevée que ce que nous avons vu au cours des années précédentes, et que n'est pas seulement l'impact de cette terrible guerre, mais regardez l'inflation, regardez ce que cela signifie pour la politique monétaire", a ajouté le patron de la banque allemande.

"C'est une situation tellement difficile que nous avons trois, quatre moteurs qui peuvent avoir un impact grave sur l'économie, et tout cela se réunissant en même temps signifie qu'il y a suffisamment de pression et beaucoup de pression sur l'économie, et donc que la probabilité d'une récession en Europe, mais aussi aux États-Unis, est assez élevée".