L'inflation augmente moins que prévu en Allemagne en juin

(Boursier.com) — Enfin une bonne nouvelle du côté de l'inflation. Comme le laissaient penser les indicateurs régionaux, les prix à la consommation ont progressé moins que redouté en Allemagne. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les prix auraient augmenté de 0,1% en séquentiel après une hausse de 0,9% en mai. L'inflation annuelle atteindrait 7,6% après +7,9% en mai et contre un consensus logé à 7,9%. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 8,2% après 8,7% le mois précédent, et contre un consensus de 8,8%. La baisse des taxes sur les carburants et la réduction des coûts des transports publics ont notamment contribué à ralentir la croissance des prix à la consommation outre-Rhin.