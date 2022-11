L'heure de la stagflation ?

(Boursier.com) — Stagflation en vue ? Les investisseurs s'attendent à ce que l'inflation commence enfin à reculer l'année prochaine, mais ils ne sont pas convaincus que cela coïncidera avec les baisses de taux de la Réserve fédérale, selon la dernière enquête menée par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds. Un niveau record de 85% des participants voient l'inflation mondiale diminuer au cours des 12 prochains mois, selon l'enquête réalisée auprès de 272 gestionnaires de fonds ayant 790 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Mais, 92% tablent sur un scénario de "stagflation", dans lequel la croissance continue de ralentir tandis que l'inflation reste supérieure à la moyenne - un point de vue qui est désormais "majoritairement" partagé par consensus, selon le stratège de la banque, Michael Hartnett.

L'enquête, qui a été menée du 4 au 10 novembre, soit avant la publication des dernières données sur l'inflation américaine, montre également qu'une majorité d'investisseurs s'attendent à ce que la Fed cesse de relever ses taux uniquement lorsque l'indice de prix rattaché aux dépenses de consommation personnelle - la mesure d'inflation préférée de la Banque centrale (le fameux PCE) - tombera en dessous de 4%. La dernière lecture de la jauge pour septembre était de 5,1%.

Alors que le sentiment est toujours "ultra-baissier" et que les attentes des investisseurs en matière de récession sont au plus haut depuis avril 2020, le stratège de BoA recommande de vendre le S&P 500 au-dessus de 4.100 points, soit environ 4% de plus que les niveaux actuels. Au niveau sectoriel, les investisseurs n'avaient plus autant 'sous-pondéré' la technologie depuis août 2006, alors qu'ils sont restés 'surpondérés' sur l'énergie pour un 18ème mois consécutif.

Sur le front obligataire, les gestionnaires anticipent une baisse des rendements au cours des 12 prochains mois, une première dans l'histoire de l'enquête.