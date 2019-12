L'exploitant forestier Provost Frères lève 650.000 euros via le crowdlending

(Boursier.com) — Le spécialiste de la filière du bois Provost Frères vient de finaliser une levée de fonds de 650.000 euros via la plateforme européenne de prêt aux PME Look&Fin pour accompagner son développement. L'opération a été bouclée en 8 secondes à peine grâce à la mobilisation rapide de la communauté d'investisseurs de la plateforme.

Fondés en 1958, les établissements Provost sont spécialisés dans l'achat, le séchage, le sciage et la vente de bois de pays, de bois tropicaux ainsi que de bois américain. À la fois importateur, exploitant forestier et transformateur, les établissements Provost maîtrisent les approvisionnements de toutes les essences et assurent la transformation du bois.

Le groupe composé de 4 entités a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 77 millions d'euros en France et à l'international en 2018 et emploie 80 personnes.

C'est l'un des leaders des 1.500 scieries que compte la France.