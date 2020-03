L'emprunt participatif lancé par 1083 avec LITA.co remporte un grand succès

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La campagne de financement participatif de 1083 sur LITA.co s'est clôturée avec grand succès ! C'est ainsi 1 million et 83 mille euros qui ont été récoltés auprès de 400 particuliers souhaitant investir une partie de leur épargne dans l'économie réelle et ainsi participer directement au développement d'une mode plus responsable. La campagne sur LITA.co, plateforme d'investissement responsable, s'est clôturée en à peine 12 heures...