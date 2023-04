L'Autorité de la concurrence chargée de l'examen de la reprise des actifs de GO Sport

(Boursier.com) — La Commission européenne a renvoyé à l'Autorité de la concurrence l'examen de la reprise d'actifs de GO Sport par Sportsdirect.com, filiale du groupe britannique Frasers. Bruxelles a considéré que l'Autorité française était la mieux placée pour étudier cette opération de concentration, au regard notamment de son impact sur le marché national et de l'expérience de l'Autorité dans ce secteur. L'Autorité est donc désormais compétente pour examiner l'opération envisagée par le groupe Frasers.

L'opération de prise de contrôle d'actifs de Go Sport par Frasers s'inscrit dans le contexte de la procédure collective actuellement en cours concernant Go Sport. Le renvoi opéré par la CE et la notification devant l'Autorité ne préjugent en rien de l'issue de la procédure en cours devant le juge commercial, le groupe Frasers n'étant pas le seul candidat à la reprise de GO Sport, précise le régulateur.