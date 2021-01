L'assurtech Lovys vient de conclure une levée de fonds de 17 ME en série A

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'assurtech Lovys vient de conclure une levée de fonds de 17 millions d'euros en série A. Implantée en France et au Portugal, la start-up veut accélérer son expansion internationale, améliorer son expérience client et renforcer ses équipes. Ce tour de table a été réalisé auprès de Heartcore (Natural Cycles, Prezi, Seriously), NewAlpha, Raise (Mooncard, Livestorm, Bergamotte) et des investisseurs historiques Maif Avenir (Ledger, Ulule, Welcome to the Jungle) et Portugal Ventures.

Créée en 2017 par l'entrepreneur portugais Joao Cardoso, l'entreprise a développé l'assurance en ligne la plus complète du marché grâce à quatre produits d'assurance réunis sur une seule interface : habitation, automobile, smartphone et chiens & chats.