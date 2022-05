L'assureur MMA devient partenaire officiel du Mans Sarthe Basket

(Boursier.com) — MMA annonce son entrée dans l'univers du basket avec la signature ce jour d'un partenariat avec le club manceau de basket pour les cinq prochaines saisons.

"Ce partenariat illustre la volonté de MMA d'être un acteur mobilisé aux côtés des forces vives, tant économiques que sportives, de son bassin historique : Le Mans et sa région".

Éric Lécuyer, Directeur général de MMA, a commenté ce nouveau partenariat : "C'est pour MMA à la fois naturel et essentiel de s'engager auprès d'acteurs manceaux dont le rayonnement est national. Le Mans Sarthe Basket est une institution au Mans et c'est pour MMA et les 3800 salariés du Mans une fierté de le soutenir. Nous espérons que ce partenariat sera gage de succès pour le club, ses joueurs et toutes les personnes engagées pour la réussite de celui-ci. "

MMA bénéficiera d'une forte visibilité lors des matchs et d'une présence de ses représentants mais aussi de ses agents et de leurs invités aux rencontres à domicile du club.

Christophe Le Bouille, Président du Directoire du Mans Sarthe Basket, ajoute " Ce partenariat a un sens particulier pour notre club, celui d'être reconnu par une entreprise nationale, née et basée au Mans, championne dans un secteur où la compétition peut être aussi féroce que sur les terrains. C'est donc une fierté et nous remercions MMA pour sa confiance. Nous espérons pouvoir partager avec MMA de grandes victoires et de belles émotions."

Assureur multi-spécialiste, MMA s'adresse à la fois aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers. Spécialiste du marché des Pros, des Entreprises et de l'Affinitaire, MMA est le 2ème acteur sur ce marché. MMA assure plus de 3,1 millions de sociétaires et clients.

Groupe d'assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce à ses 21.000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d'assurés. Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier "solide et dynamique".