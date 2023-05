L'Arabie saoudite pourrait céder davantage de titres Aramco

(Boursier.com) — L 'Arabie saoudite songerait sérieusement à vendre davantage de titres Aramco sur le marché. Le royaume travaillerait avec plusieurs conseillers pour étudier la faisabilité d'une telle offre sur la bourse de Riyad, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Une décision pourrait être prise dans les prochaines semaines mais aucun calendrier précis n'a encore été fixé.

Même en cédant seulement 1% d'Aramco, l'opération rapporterait plus de 20 milliards de dollars au pays et constituerait l'une des plus importantes ventes d'actions de ces dernières années au niveau mondial. Le gouvernement saoudien détient directement environ 90% d'Aramco et 8% supplémentaires sont entre les mains du fonds souverain. L'agence rappelle que le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, a déclaré en janvier 2021 que le gouvernement chercherait à vendre davantage d'actions du géant pétrolier national à l'avenir, les bénéfices devant être transférés au fonds souverain national.

Aramco, la plus grande entreprise énergétique du monde, pèse environ 2.100 milliards de dollars en Bourse.