L'Arabie saoudite a bien profité de la chute de Wall Street

(Boursier.com) — L 'Arabie saoudite fait ses emplettes. Via son fonds souverain PIF (fonds d'investissement public), Ryad a profité de la déroute des marchés boursiers américains au deuxième trimestre pour investir plus de 7 milliards de dollars à Wall Street ! Selon un document réglementaire repris par 'Bloomberg', le PIF, qui gère plus de 620 milliards d'actifs, a notamment investi dans Amazon.com, Alphabet, BlackRock et JPMorgan Chase & Co. Présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, le PIF a pour objectif de plus que doubler ses actifs d'ici 2025. Et ce alors que la flambée des prix du brut devrait permettre au royaume de dégager en 2022 son premier excédent budgétaire en près d'une décennie.

Au total, la valeur du portefeuille divulgué du PIF aux États-Unis a diminué d'environ 3 milliards de dollars au deuxième trimestre pour atteindre environ 40 milliards de dollars, selon les informations compilées par l'agence d'informations. Une grande partie de la baisse est due à la chute de 8,3 milliards de dollars de la valeur de la participation du PIF dans le constructeur de voitures électriques Lucid Motors, qui s'est effondré après avoir réduit ses objectifs de production.

Pas de quoi remettre en cause la stratégie d'investissement du fonds qui a également misé sur Starbucks (482 M$), Costco Wholesale (496 M$), Zoom Video (507 M$) lorsque Wall Street chutait sur des craintes de récession sur fond d'envolée de l'inflation. Le PIF a également augmenté ses positions dans quatre sociétés bien connues, à savoir Electronic Arts, Meta Platforms, Paypal et Air Products. Malgré son plongeon, Lucid constitue, et de très loin, toujours la première ligne du portefeuille américain du PIF avec une valeur estimée de près de 17,5 Mds$.