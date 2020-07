L'AMF met en garde concernant l'ICO de Cash Flash

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Autorité des marchés financiers appelle à la vigilance à l'égard d'une offre au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO) réalisée par la société Cash Flash, non autorisée à faire l'objet de démarchage en France en l'absence de visa AMF.

Cette société diffuse, dans un document d'information ("white paper") disponible sur son site internet des informations pouvant laisser entendre que celle-ci aurait obtenu un visa de l'AMF, au sens de l'article L. 552-4 du code monétaire et financier. Or, le régulateur précise qu'aucun visa n'a été délivré à l'offre au public de jetons réalisée par la société en question, ni sur aucune autre offre de jetons réalisée par cette même société. "Cette offre au public de jetons ne présente dès lors pas les garanties légales associées au visa de l'AMF et ne peut, conformément à l'article L. 341-10, 6o du code monétaire et financier, faire l'objet d'actes de démarchage auprès du public français".

L'AMF rappelle par ailleurs que l'investissement dans une offre au public de jetons comporte des risques de perte partielle ou totale du capital investi. Aucune garantie n'est donnée quant à la liquidité des jetons au cours de l'offre, l'existence effective d'un marché secondaire permettant d'échanger ces jetons, ni même leur valeur en devise (euro, dollar, etc.).