L'accélérateur AccounTech "INNEST" recrute sa 1ère promotion de startups !

(Boursier.com) — Soucieux d'accompagner les évolutions technologiques de son écosystème, l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France a créé en septembre dernier un véritable dispositif destiné aux startups développant des solutions innovantes au service de la profession (AccounTech).

INNEST illustre, en effet, la volonté de l'institution francilienne de devenir un acteur majeur de la révolution de la profession et de soutenir les entrepreneurs qui travaillent à créer les outils innovants de demain. Plutôt que de subir une ubérisation du métier d'expert-comptable, l'Ordre francilien souhaite prendre les devants et accompagner cette transformation : en étant proactif et en faisant naître des projets innovants servant directement les intérêts de la profession au sein d'une structure dédiée à l'innovation : INNEST.

4 à 5 startups sélectionnées

L'appel à candidatures ouvert jusqu'au 31 janvier 2020 va permettre de sélectionner une première promotion de 4 à 5 startups.

Pour pouvoir soumettre leur candidature, les startups doivent développer une solution digitale à destination des experts-comptables et/ou de leurs clients.

Concrètement, la startup devra proposer une solution de datavisualisation, de traitement de la data, d'intelligence artificielle, d'automatisation des processus ou encore tout projet qui pourrait faciliter le métier d'expert-comptable et/ou avoir un impact direct sur leurs clients. Les objectifs sont multiples : gain de temps, de productivité, amélioration des processus ou encore développement de nouvelles missions.

Les startups devront par ailleurs disposer d'une preuve de concept (PoC) tangible etavoir la capacité de tester leur produit pendant la durée du programmeen rendant disponible leur équipe décisionnelle pour la participation aux activités entre mars et juillet 2020 dans un premier temps et début septembre 2020 dans un second temps.

Seront pris en compte dans le choix des startups : leur niveau de maturité, le profil des fondateurs, leur impact sur la profession ou encore la motivation de l'équipe. Le Comité numérique de l'Ordre des experts-comptables franciliens, mais également dix fonds d'investissement et acteurs de la profession comptable seront sollicités durant le processus de sélection. Les résultats seront connus dans le courant du mois de février...