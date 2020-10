kShuttle facilite et accélère le pilotage de la performance financière et extra-financière

kShuttle facilite et accélère le pilotage de la performance financière et extra-financière









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auto -financé depuis sa création par ses fondateurs et ses salariés, kShuttle annonce avoir bouclé une levée de fonds de 5 millions d'euros pour accompagner et accélérer son développement. Cette augmentation de capital est réalisée avec ODYSSEE Venture à hauteur de 3 millions d'euros de capitaux propres, complétée de 2 millions d'euros de prêt bancaire d'aide au développement.

Fondé en 2016 à Paris par des experts de la finance d'entreprise et de l'informatique 'B2B', kShuttle est un éditeur de solutions logicielles destinées au pilotage de la performance financière et extra-financière des entreprises.

"La société fournit une plateforme unique de pilotage de l'efficacité opérationnelle et de gestion des risques pour concevoir et digitaliser de manière collaborative tous les processus EPM (Enterprise Performance Mangement), BI (Business Intelligence), GRC (Gouvernance, Risques et Conformité), ou encore ESG (Environnement Social Gouvernance) et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)" explique l'entité.