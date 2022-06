(Boursier.com) — KPMG France a finalisé l'acquisition de Silverprod, numéro 2 en France de l'implémentation de l'ERP Microsoft D365, le 1er juin 2022. Annoncée le 25 mars 2022, cette opération renforce la position du Cabinet comme leader du marché du conseil en France et contribue à faire de KPMG le partenaire de référence de Microsoft au niveau mondial sur cette activité à l'horizon 2025. Cette accélération dans le métier du Conseil s'accompagne également d'un objectif de 500 recrutements en France pour l'exercice comptable 2022.

En France, l'acquisition de Silverprod permettra à KPMG de devenir à très court terme le principal acteur des transformations digitales de la fonction finance et des opérations, en alliant la parfaite connaissance des enjeux métiers et sectoriels du marché, ainsi que le meilleur des leviers technologiques Microsoft.

L'intégration de cet acteur majeur de la Tech et de ses 140 collaborateurs en France et en Tunisie, marque une étape supplémentaire en vue du doublement des activités Tech de KPMG en France d'ici 2025 pour atteindre plus de 1 200 experts des sujets Digitaux, Cyber, Customer et Data.