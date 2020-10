Koyeb annonce son premier tour de table d'un montant de 1,4 ME

(Boursier.com) — Koyeb annonce avoir clôturé sa première levée de fonds de 1,4 ME. Koyeb est un fournisseur de services multi-cloud proposant une plateforme serverless nouvelle génération, qui offre une expérience développeur unique. ISAI, Kima Ventures et des Business Angels de l'industrie du cloud, dont les fondateurs de Packet, Datadog et Priceminister, ont participé au tour de financement.

Fondée en 2019 par Édouard Bonlieu, Bastien Chatelard et Yann Léger, trois vétérans de l'industrie du Cloud Computing, Koyeb simplifie le déploiement d'applications serverless pour analyser, transformer et optimiser les données des entreprises (data-processing). La technologie offerte par Koyeb permet aux développeurs et aux entreprises d'accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités et de consacrer moins de temps à opérer des infrastructures cloud complexes.

Pour cette première levée de fonds, les 3 fondateurs ont réuni des Business Angels et des entrepreneurs avec une forte compréhension du marché du cloud et une vision internationale. Le tour de financement est mené par ISAI (Juliette Mopin), le fonds des entrepreneurs de la tech, accompagné de Xavier Niel, via Kima Ventures, ainsi que d'une liste impressionnante d'entrepreneurs, de CTOs et de Business Angels. BPI et Wilco, ont également participé à ce tour...