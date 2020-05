Kowffice lève 1,5 million d'euros et se renomme Volum

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kowffice, plateforme spécialisée dans la location et la gestion de bureaux en prestation de services, annonce une levée de 1,5 million d'euros auprès de Newfund et de Business Angels afin d'accélérer sa croissance.

A cette occasion, Kowffice change de nom et devient Volum, une mutation qui traduit sa volonté d'asseoir sa notoriété auprès de tous les acteurs du marché de l'immobilier d'entreprise et d'exporter son concept à l'international, notamment à Londres et New York...