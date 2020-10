Korian va acquérir Inicea ; augmentation de capital de 400 ME en vue

(Boursier.com) — Korian est entré en négociation exclusive avec Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissements spécialisé dans le domaine des infrastructures, en vue de l'acquisition d'Inicea, 3e opérateur psychiatrique privé en France, pour une valeur totale d'environ 360 millions d'euros, dont environ 140 ME d'investissement immobilier.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Korian. Elle reste soumise à certaines conditions usuelles.

La réalisation de l'opération est prévue au 4e trimestre 2020.

Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian, a déclaré: Avec l'entrée d'Inicea au sein de Korian, nous renforçons nos positions dans les activités de santé mentale et constituons une ligne d'activité dédiée afin de répondre au mieux aux besoins de santé publique au plus près des territoires. Ce rapprochement est avant tout celui de deux équipes qui partagent les mêmes valeurs et une même exigence de responsabilité sociale et environnementale à l'égard des patients, de leurs proches, et plus largement de l'ensemble des parties prenantes, autour d'un projet médical partagé, celui du développement des prises en charge ambulatoires de proximité .

Le 3e acteur de la psychiatrie privée en France

Inicea, soutenu par son actionnaire Antin Infrastructure Partners et sous la direction de Pierre Forest et de son équipe, est devenu le 3e acteur de la psychiatrie privée en France avec un réseau de 19 cliniques, dont 7 hôpitaux de jour autonomes, et 1.220 lits, soit 10% des capacités du secteur. C'est aujourd'hui un acteur reconnu dans la prise en charge des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs, et des addictions. Inicea, qui détient en propre plus de la moitié de son parc, est implanté principalement en Ile de France, au Nord de la région Rhône Alpes et en région Nouvelle Aquitaine.

En 2020, Inicea devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME, en progression de +6% par rapport à 2019, et devrait connaître, compte tenu des développements en cours, une croissance moyenne minimale de +6% à périmètre constant.

Levée de fonds

L'acquisition d'Inicea, qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de 'Buy and Build' engagée par le Groupe Korian depuis 3 ans, sera financée par une augmentation de capital, avec droits préférentiels de souscription. Cette levée de fonds sera d'un montant de 400 ME, permettant de couvrir le financement de cette opération et l'accélération du développement du Groupe. Elle sera lancée dès que seront réunies les conditions de marché appropriées et avant la fin de l'année 2020 .

Cette augmentation de capital de Korian permettra de financer le prix d'acquisition d'Inicea, le refinancement de son endettement à hauteur d'environ 360 ME, et pour le solde, la croissance future du groupe en ligne avec sa stratégie de développement.

Les deux principaux actionnaires de Korian, qui détiennent environ 32% du capital social, ont confirmé leur soutien à l'acquisition et à l'augmentation de capital.