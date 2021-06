KITCH'N BOX clôt sa première levée de fonds auprès d'Inter Invest Capital

KITCH'N BOX clôt sa première levée de fonds auprès d'Inter Invest Capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Basé à Paris, le créateur d'espaces aménagés et de services optimisés pour les acteurs de la restauration et de la FoodTech - sécurise un financement de 7 millions d'euros notamment en fonds propres auprès d'Inter Invest Capital.

En pleine mutation, le marché de la restauration est dynamisé par des nouvelles pratiques de consommation (explosion de la livraison de plats), et par le développement du concept de cuisines délocalisées avec l'arrivée d'une nouvelle génération de restaurateurs ("Ghost-" ou "Dark Kitchen").

Pour faire face à ces profondes évolutions, KNB propose des espaces clés en main et un panel de services mutualisés permettant aux restaurateurs de se concentrer sur leur métier, tout en s'adaptant aux nouveaux modes de restauration. L'offre innovante de KNB permet ainsi à ses clients d'ouvrir des cuisines aménagées dans des locaux adaptés en 2 semaines pour un coût jusqu'à 10 fois inférieur à des solutions traditionnelles et d'étendre leur zone de chalandise de manière rapide et agile.