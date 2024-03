Kbrw accueille le fonds Sagard NewGen à son capital pour créer le leader mondial SaaS de gestion de la supply chain

(Boursier.com) — Kbrw , leader de l'édition de solutions SaaS dédiées à l'optimisation des flux logistiques des entreprises, annonce avoir dépassé les 30 milliards d'euros de volume d'affaires sur sa plateforme. Auto-financé et rentable depuis sa création, le discret éditeur de logiciels choisit le fonds Sagard NewGen pour une prise de participation minoritaire aux côtés des fondateurs et des employés de la société.

L'objectif de cette opération est d'accélérer le développement, notamment à l'international, de l'éditeur de logiciels.

Depuis sa création en 2009, Kbrw a développé des solutions logicielles pour la gestion de la supply chain des grands comptes, surtout dans les secteurs de la distribution, du luxe et de l'industrie.

Kbrw permet à ses clients de gérer de manière agile et performante leurs flux de commandes et inventaires (Order Management System) ainsi que leurs entrepôts (Warehouse Management System) dans le but d'allier expérience client personnalisée et efficacité opérationnelle.

Les solutions de Kbrw participent déjà à l'optimisation de la chaîne logistique de plus de 50 marques internationales dont environ 20% des entreprises du CAC40 (dont Carrefour, Le groupe LVMH, Michelin et Stellantis) et sont déployées dans plus de 17 500 points de vente et entrepôts, dans plus de 120 pays, gérant une valeur de marchandises dépassant les 30 milliards d'euros. Kbrw a récemment été reconnu comme Representative Vendor dans le Gartner Market Guide for Distributed Order Management Systems 2024.

La société compte plus de 150 collaborateurs en France, en Espagne et en Angleterre. Acteur reconnu au sein de son écosystème et de son réseau de partenaires intégrateurs, Kbrw est un membre certifié de la MACH Alliance.

Philippe Romano, Co-fondateur et CEO de Kbrw, déclare : "Notre histoire s'est construite au fil des dix dernières années sur nos fonds propres avec pour maîtres-mots expertise technologique, robustesse de notre plateforme, mais aussi solidité de notre modèle. Nous sommes fiers du travail accompli avec nos 150 collaborateurs et heureux d'accueillir en Sagard NewGen un partenaire qui partage notre ambition de propulser Kbrw et d'en faire un leader mondial".

Agnès Huyghues Despointes et Guillaume Lefebvre, Partners chez Sagard NewGen, ajoutent : "La formidable équipe de Kbrw a construit un savoir-faire unique alliant spécialisation métier et expertise technologique. Kbrw est aujourd'hui reconnu comme le partenaire de confiance des grands groupes qui souhaitent relever les défis complexes de l'expérience client omnicanale et de l'excellence opérationnelle. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des fondateurs et de l'ensemble du management et de mettre à leur disposition le réseau international de la plateforme Sagard et notre expérience d'accompagnement des sociétés SaaS en forte croissance pour accélérer leur développement en France et à l'international."