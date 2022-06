Kaufman & Broad : inauguration de la première tranche du "projet Iconic"

(Boursier.com) — Jacques Rubio - Directeur Général Régions Kaufman & Broad, Philippe Ribouet - Directeur Général Région Sud-Est Kaufman & Broad, Julien Eybalin - Directeur d'Agence Languedoc-Roussillon Kaufman & Broad, et Philippe Sempéré, Gérant de la SCI Cap Saint Clair, ont inauguré jeudi la première tranche du "projet Iconic", comprenant 174 logements et une résidence de tourisme de 105 appartements, en présence de Gilles D'Ettore, Maire d'Agde, et de Jean-Michel Wilmotte, Architecte du projet.

Situé à l'entrée du Cap d'Agde, entre les quartiers résidentiels et la marina, le projet Iconic, composé de 4 bâtiments circulaires s'articulant autour d'un coeur végétal et de vastes espaces paysagers valorisant la faune et la flore locales, offre une nouvelle dynamique à la ville avec à terme 230 appartements, 3.000 m(2) de commerces et services, une résidence senior de 95 logements et une résidence tourisme de 105 appartements.

"Cette résidence est une réalisation majeure qui contribue, avec la création de nouveaux espaces et équipements publics, à structurer le Coeur de Station du Cap d'Agde. C'est l'oeuvre d'un architecte de grand renom, Jean-Michel Wilmotte, qui a un rayonnement international. C'est là aussi une volonté de la Municipalité que de recourir aux plus grands talents pour moderniser et embellir notre station" a commenté Gilles D'Ettore, le Maire d'Agde.